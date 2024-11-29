اتحاد العاصمة ينال اعتراف “الكاف”

نال فريق اتحاد العاصمة، إشادة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، نظير مردوده في المبارة الأولى من دور مجموعات كأس الكاف. ضد نادي أورابا يونايتد البوتسواني.

ونشرت “الكاف”، اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، ملخص مباراة اتحاد العاصمة، ضد نادي ورابا يونايتد.

وأرفق الاتحاد الإفريقي للعبة، هذا الفيديو. بتعليق جاء فيه: “اتحاد العاصمة استحق كل نقطة من النقاط الثلاث التي أحرزها ضد فريق أورابا يونايتد”.

يذكر أن فريق اتحاد العاصمة، فاز بمباراته الأولى من دور مجموعات كأس الكاف، بسداسية نظيفة، على حساب الضيف نادي أورابا يونايتد.