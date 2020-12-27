اتحاد العاصمة ينتفض أمام النصرية والوفاق يعود للصدارة

شهدت مباريات الجولة السادسة من المحترف الأول، انتفاضة اتحاد العاصمة بتسجيله أول فوز هذا الموسم على حساب نصر حسين داي.

وأعاد اتحاد العاصمة الإعتبار لنفسة، عندما استضاف نصر حسين داي بملعب “بولوغين، أين فاز على هذا الأخير بثلاثية نظيفة.

وتداول على تسجيل أهداف اتحاد العاصمة، في هذه المباراة، كل من اللاعب كودري، الذي أمضى على ثنائية (د45، د75)، بالإضافة لزميله محيوص في الدقيقة الـ48.

وفي مباراة أخرى لحساب ذات الجولة، فاز فريق وفاق سطيف، على الضيف نادي بارادو، بنتيجة 1-0، ليستعيد بذلك الوفاق صدارة ترتيب البطولة مؤقة.

وجاءت نتائج المباريات التي لعبت اليوم الأحد، لحساب الجولة السادسة، كاملة على النحو التالي:

اتحاد بسكرة 1-1 شبيبة القبائل

اتحاد العاصمة 3-0 نصر حسين داي

وفاق سطيف 1-0 نادي بارادو

ن.مقرة 1-3 أ.المدية

و.تلمسان 0-0 ش.سكيكدة

ج.شلف 4-1 ا.بلعباس

م.وهران 1-0 س.غيليزان

ج.ع.مليلة 1-0 أهلي البرج