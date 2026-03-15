اتحاد العاصمة ينهزم أمام مانياما في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية

انهزم فريق اتحاد العاصمة، أمسية اليوم الأحد، في مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية، والتي جمعتهم بمضيفهم نادي مانياما الكونغولي.

وكان فريق اتحاد العاصمة، قد أنهى الشوط الاول من هذه المباراة، متأخرا في النتجية، بهدف دون رد لصالح فريق مانياما.

وتكن ممثل الجزائر، من تعديل النتيجة في بداية الشوط الثاني عن طريق ضربة جزاء، سددها بنجاح اللاعب خالدي.

وقبل نهاية الوقت الرسمي لهذه المباراة، وبالتحديد في الدقيقة الـ64، أضاف فريق مانياما هدفه الثاني عن طريق اللاعب اكزوسيا مواندا، منهيا المباراة اصلح فريقه بنتيجة (2-1).

يذكر أن اتحاد العاصمة، سيستقبل فريق مانياما الكونغولي، بالجزائرالعاصمة، في مباراة العودة لتحديد المتأهل للدور النصف نهائي من كأس الكونفيدرالية.