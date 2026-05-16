اتحاد العاصمة ينهي الشوط الأول متأخرًا أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية

أنهى فريق اتحاد العاصمة الشوط الأول من مواجهته أمام الزمالك متأخرًا بهدف دون رد، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بالمواجهة الجارية على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

وجاء هدف المباراة الوحيد مبكرًا، بعدما تمكن عدي الدباغ من ترجمة ركلة جزاء إلى هدف في الدقيقة الخامسة، إثر عرقلة مهاجم الزمالك داخل منطقة العمليات، مانحًا فريقه أفضلية سريعة في واحدة من أهم مباريات الموسم.

وشهدت المرحلة الأولى أداءً حذرًا من جانب لاعبي اتحاد العاصمة، الذين فضّلوا التمركز الدفاعي وغلق المساحات أمام اندفاع أصحاب الأرض، مع الاعتماد على بعض المحاولات الهجومية المرتدة بحثًا عن مباغتة المنافس.

وكاد الفريق الجزائري أن يعود في النتيجة عبر فرصة خطيرة صنعها المتألق أحمد خالدي، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، غير أن الكرة صدّها حارس الزمالك بطريقة جيّدة، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه مجريات الشوط الثاني في لقاء لا يزال مفتوحًا على جميع الاحتمالات.