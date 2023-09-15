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الرياضة

اتحاد العاصمة ينهي الشوط الأول من نهائي السوبر لصالحه على حساب الأهلي

بقلم كريم تيغرمت
اتحاد العاصمة ينهي الشوط الأول من نهائي السوبر لصالحه على حساب الأهلي
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أنهى فريق اتحاد العاصمة، الشوط الأول من مباراته أمام الأهلي المصري، ضمن نهائي كأس السوبر، متقدما بهدف دون رد.

ودخل أشبال المدرب عبد الحق بن شيخة هذه المباراة دون عقدة، ما مكنهم من خلق بعض الفرص التهديفية، والتصدي لهجمات الأهلي.

ومع اقتراب نهاية الوقت الرسمي من هذا الشوط الاول، وبالتحديد في الدقيقة الـ43، أعلن حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الاتحاد، والتي نفذها بنجاح اللاعب بلعيد مانحا التقدم للاتحاد.

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