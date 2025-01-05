اتحاد العاصمة ينهي شوطه الأول متأخر في النتيجة أمام أسيك ميموزا

أنهى فريق اتحاد العاصمة، الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بمضيفه نادي أسيك ميموزا، متأخرا في النتيجة.

وتمكن فريق أسيك ميموزا، من افتتاح باب التسجيل مبكرا في هذه المباراة، وبالتحديد في الدقيقة الـ31، عن طريق اللاعب دياراسوبا.

وسعى الاتحاد، للعودة في النتيجة، خلال الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط الاول، لكن محاولاته لم تكن بالفعالية اللازمة.

يذكر أن هذه المباراة التي تجمع اتحاد العاصمة، بمضيفه نادي أسيك ميموزا، تدخل ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية.