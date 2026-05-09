اتحاد العاصمة يهزم الزمالك ويقترب من التتويج بكأس الكونفدرالية

حقق فريق اتحاد العاصمة فوزاً ثميناً أمام ضيفه الزمالك المصري بهدف دون رد، في مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم التي احتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي، ليضع قدماً أولى نحو التتويج القاري قبل مواجهة الإياب بالعاصمة المصرية القاهرة.

وعرفت المباراة تنافساً كبيراً بين الفريقين، حيث اتسمت أغلب فتراتها بالحذر التكتيكي، في ظل أهمية النتيجة بالنسبة للطرفين، مع محاولات متبادلة لخلق فرص التسجيل دون فعالية حقيقية أمام المرمى.

وفي وقت كانت المباراة تتجه نحو التعادل السلبي، شهدت الدقائق الأخيرة سيناريو مثيراً، بعدما ألغى الحكم الموريتاني دحان بيدا فرحة الزمالك بهدف مباغت إثر هجمة عكسية، عقب العودة إلى تقنية الفيديو المساعد “فار”، التي كشفت وجود مخالفة استوجبت احتساب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة.

ونجح المهاجم أحمد خالدي في تحويل ضربة الجزاء إلى هدف قاتل في الدقيقة 90+7، مانحاً فريقه فوزاً ثميناً وسط أجواء احتفالية كبيرة من جماهير “سوسطارة” التي صنعت أجواء مميزة في مدرجات ملعب 5 جويلية.

وبات ممثل الكرة الجزائرية قريباً من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية، غير أن الحسم سيبقى مؤجلاً إلى مباراة العودة المرتقبة في القاهرة، أين سيكون اتحاد العاصمة مطالباً بالحفاظ على أفضليته والعودة بالكأس إلى الجزائر.