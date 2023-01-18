اتحاد العاصمة يهنئ المنتخب المحلي بتأهلهم في الشان ويشيد بلاعبيه
بقلم كريم تيغرمت
وجهت إدارة فريق اتحاد العاصمة، تهانيها للمنتخب الوطني للمحليين، بعد ضمان تأهلهم للدور الربع نهائي لمنافسة الشان.
ونشرت إدارة اتحاد العاصمة رسالة جاء فيها: “يهنىء اتحاد العاصمة المنتخب الوطني المحلي ببلوغه الدور ربع النهائي من البطولة الافريقية للمحليين “شان”2022”.
كما أضافت: “هذا التأهل ساهم فيه لاعبو الاتحاد على غرار الهداف أيمن محيوص، عبد الرحمان مزيان (رجل اللقاء)، زين الدين بلعيد، بالإضافة للبديلان بعوش، ورضواني”.
وتابعت إدارة اتحاد العاصمة: “نتمنى حظا موفقا للمنتخب الوطني ولاعبيه في بقية مشوار “الشان””.
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