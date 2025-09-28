اتحاد العاصمة يواجه أكاديمية آمادو ديالو الإيفواري

تعرف فريق اتحاد العاصمة، عن هوية منافسه في الدور التمهيدي الثاني لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، للموسم 2025-2026.

وسيواجه حامل لقب نسخة 2022-2023، والذي أعفي رفقة ممثل الجزائر الآخر، شباب بلوزداد، من الدور التمهيدي الأول. نادي أكاديمية آمادو ديالو الايفواري. الذي تأهل على حساب جينيراسيون فوت السنغالي.

وانتهت مباراة الذهاب في السنغال، على وقع التعادل الايجابي، قبل أن يحقق الفريق الايفواري. انتصاراً كبيراً في العودة أمس السبت، بنتيجة 5-3.

وتُقام مواجهة ذهاب الدور التمهيدي الثاني المؤهّل إلى دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية، أيام 17 أو 18 أو 19 أكتوبر الداخل، بساحل العاج. بينما تلعب مباراة العودة بالجزائر. أيام الـ 24 والـ 25 والـ 26، من الشهر ذاته.