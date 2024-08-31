اتحاد العاصمة يواجه الزاوية الليبي وديا

يواجه نادي اتحاد العاصمة، مساء اليوم السبت، نظيره من الأولمبي الزاوية الليبي، في إطار تربص الفريقان المقام حاليا بطبرقة التونسية.

وحسب بيان نشرته إدارة الاتحاد عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، فإن المباراة الودية المقررة أمام ممثل الكرة الليبية، ستنطلق في حدود الساعة 17:30.

وستكون هذه المواجهة الخامسة لأشبال المدرب نبيل معلول، منذ حلولهم بتونس. بعدما واجهوا سابقا كل من المستقبل الرياضي بسليمان التونسي، وترجي مستغانم ووفاق سطيف وأولمبيك أقبو.

للإشارة، فإن الاتحاد يحضّر لمواجهتي الدور التمهيدي الثاني لمنافسة كأس الكونفدرالية. التي ستجمعه بالملعب التونسي، ويلعب الذهاب بتونس، يوم 14 سبتمبر الجاري. على أن تقام مباراة العودة بالجزائر يوم 21 من الشهر ذاته.