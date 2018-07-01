اتحاد العاصمة يواجه النجم الساحلي في ثاني ودية له بتربص تونس

يستعد فريق اتحاد العاصمة، لخوض ثاني مباراة ودية له، خلال تربصه التحضيري، الجاري بمدينة قمرة التونسية، استعدادا لإنطلاق الموسم الكروي المقبل.

وكشف الموقع الرسمي لإتحاد العاصمة، عن مواجة ودية جديدة، سيلاقي فيها أشبال تيري فروجي، نادي النجم الساحلي التونسي.

ومن المقرر أن تلعب هذه المباراة الودية، غدا الإثنين، بالملعب الأولمبي لمدينة سوسة، انطلاقا من الساعة السادسة والنصف مساء.

ويسعى رفقاء القائد زيماموش، لإضهار مستوى أفضل مما قدموه في مباراتهم الودية الماضية، أمام النجم الساحلي التونسي، والتي انتهت لصالح هذا الأخير، بنتيجة 2-0.