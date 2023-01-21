اتحاد العاصمة يواجه نجم بن عكنون في مباراة تحضيرية

يواصل فريق اتحاد العاصمة، تحضيراته الشتوية تحت اشراف مدرب الفريق عبد الحق بن شيخة، تحسبا لمرحلة العودة.

وبرمج الطاقم الفني لاتحاد العاصمة، مباراة ودية تحضيرية، ستجمعه بفريق نجم بن عكنون، ضمن تحضيراته الشتوية.

كما كشفت إدارة اتحادة العاصمة، موعد خوض هذه المباراة، والمقررة اليوم السبت، انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا.

ويسعى مدرب الاتحاد عبد الحق بن شيخة، من خلال هذه المباراة، الوقوف على مدى جاهزية لاعبيه، بعد التحضيرات التي أجراها منذ انطلاق تربصهم الشتوي.