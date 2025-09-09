اتحاد العاصمة يواصل الاستقبال في “تشاكر”
بقلم محمد لمين صحراوي
أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، عن برمجة لقاء فريقها أمام الضيف اتحاد خنشلة، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.
ويلتقي “أبناء سوسطارة” باتحاد خنشلة، يوم السبت المقبل، برسم الجولة الـ 4 من البطولة المحترفة للموسم 2025-2026.
وكشفت إدارة الاتحاد، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الرابطة المحترفة. قرّرت برمجة اللقاء بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة، بداية من الساعة 19:00.
مشيرة إلى أنه قد تم في المقابل، تخصيص 6 آلاف تذكرة للمباراة، سيتم طرحها للبيع يوم الجمعة 12 سبتمبر بملعب عمر حمادي، ابتداءً من الساعة 09:00 صباحاً.
جدير بالذكر أن اتحاد العاصمة، كان قد استقبل الجار مولودية الجزائر. برسم الجولة الـ 2، بملعب “مصطفى تشاكر” أيضا، وذلك، بسبب غلق ملعبي 5 جويلية ونيلسون مانديلا، من أجل إعادة تهيئتهما.
رابط دائم : https://nhar.tv/EqJuQ