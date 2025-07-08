اتحاد العاصمة يودّع لاعبه أسامة شيتة بعد 8 سنوات من التألق

أعلن نادي اتحاد العاصمة، اليوم الثلاثاء، رسميًا، نهاية مشوار متوسط ميدانه أسامة شيتة مع الفريق، بعد انتهاء العقد الذي جمع الطرفين منذ سنة 2017، واستمر ثمانية أعوام كاملة.

ونشرت إدارة النادي رسالة مؤثرة، شكرت فيه شيتة، الذي خاض 175 مباراة بقميص الاتحاد، وترك بصمة مميزة بفضل روحه القتالية والتزامه الكبير داخل الملعب وخارجه.

وعرفت مسيرة شيتة مع الاتحاد تتويجه بـ أربعة ألقاب، بينها اثنان على الصعيد المحلي: بطولة الجزائر وكأس الجزائر.

إلى جانب إنجازين قاريين مهمين: كأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي.

ووصف نادي الاتحاد لاعبه السابق بـ”المثال في الانضباط والعطاء”، متمنياً له التوفيق في باقي مشواره الكروي.

يذكر أن شيتة من بين اللاعبين القلائل الذين حافظوا على استمراريتهم في صفوف “نادي سوسطارة” لمواسم متتالية. ما جعل وداعه لحظة مؤثرة في تاريخ النادي وجماهيره، خاصة بعد أيام فقط من تتويجه بكأس الجزائر رفقة فريقه على حساب شباب بلوزداد.