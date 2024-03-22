اتحاد العاصمة يوضّح بخصوص قضية ليونيل أتيبا

خرجت إدارة اتحاد العاصمة، عن صمتها للحديث عن قضية لاعبها الكاميروني، ليونيل أتيبا مبيدا، بعد الاتهامات القادمة من إدارة ناديه السابق دينامو دوالا.

وأعربت إدارة الاتحاد عن اندهاشها من البيان الصادر عن رئيس النادي الكاميروني. بخصوص انتقال ليونيل أتيبا مبيدا.

كما وصفت إدارة اتحاد العاصمة في بيان لها أمس الخميس. ما جاء في بيان نادي دينامو دوالا، بأنه: “يقترب في مضمونه إلى القذف والافتراء.”

مذكرة، بأنها أخذت على عاتقها تكاليف إقامة وسفر رئيس نادي دينامو دوالا. حيث تم استقباله في الجزائر العاصمة في منتصف فيفري 2024 رفقة مديره المالي.

وأضافت: “كما تمّ الاجتماع معه وشرح كل إجراءات تحويل الأموال إلى الخارج والتي تتطلب مدّة طويلة.”

كما أوضحت الإدارة العاصمية، بأنه تم الاتفاق خلال اجتماعها برئيس نادي دوالا على أن مهلة تحويل الأموال مدتها محددة بأربعين (40) يومًا.

مشيرة إلى أنها سلمت رئيس نادي دينامو دوالا قبل مغادرته للجزائر نسخة من طلب تحويل الأموال المرسل إلى فرع البنك الخاص بالفريق.

كما أبدت إدارة الإتحاد تأسفها للتصريحات التي أدلى بها رئيس دينامو دوالا. وأبلغته أن عملية تحويل الأموال ستغلق في بداية الأسبوع المقبل.

وفي الأخير أشارت إدارة الاتحاد، بأنها أمام كل الجدل الحاصل تبقى محافظة على هدوئها وواثقة من كفاءاتها. وإتقانها لتسيير شؤون كرة القدم ولديها شعور بواجبها تجاه ضيوفها الكامرونيين خلال تواجدهم بالجزائر.

وختمت: “لكنّها بالمقابل ستبقى تتذكر التصريحات غير المحترمة التي تم الإدلاء من الجانب الكاميروني والتي تسيء لسمعة نادينا العريق.”