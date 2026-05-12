اتحاد العاصمة يوقع عقد شراكة مع “Realme”

أبرمت إدارة اتحاد العاصمة، عقد شراكة مع شركة “ريلمي” الصينية، المختصة في تصنيع الهواتف الذكية والأجهزة الذكية.

وأعلنت شركة “Realme” على “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، عن توقيعها عقد شراكة مع بطل كأس الكونفدرالية 2023.

ونوهت الشركة الصينية بهذه الشراكة، وأرفقت إعلانها بعبارة: “عندما يلتقي الشغف بالتكنولوجيا.. تُولد حكاية جديدة”.

مضيفة: “اتحاد العاصمة، شراكة تجمع نبض المدرجات، بروح التحدّي والطموح، من صيحات الجماهير إلى قوة الأداء، نبدأ معًا فصلًا جديدًا عنوانه الحماس والانتصارات”.