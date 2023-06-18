اتحاد العاصمة يوقّع اتفاقية مع النادي النسوي ترجي باب الواد

وقّعت اليوم إدارة اتحاد العاصمة، اتفاقية مع النادي الرياضي الهاوي النسوي “ترجي باب الواد”، حسبما أعلنه الفريق العاصمي اليوم الأحد.

وجرت مراسيم التوقيع منتصف نهار اليوم الأحد، بمقر النادي بملعب عمر حمادي ببولوغين. أين وقع رئيس مجلس الإدارة سيد أحمد أعراب، على اتفاقية سارية المفعول بداية من 01 جويلية 2023 إلى غاية 30 جوان 2024 قابلة للتجديد.

وجاءت خطوة الاتحاد، تطبيقا لتوجيهات الـ”فاف”، الـ”كاف” والـ”فيفا”. لاسيما المادة 27 من نظام منح إجازات نوادي الذكور التابعة للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، التي تلزم النوادي على ضرورة فتح فرع لفريق نسوي.

كما أوضح إدارة الاتحاد في منشور عبر حسابها على “فيسبوك” أنه وبالنظر. إلى أن:” آخر أجل حدّده الاتحاد الجزائري لكرة القدم لتسجيل الأندية في المسابقات الإفريقية هو 20 جوان 2023، طوت إدارة الاتحاد هذا الملف الذي يسمح لنادينا المشاركة في قادم المنافسات.”