اتحاد العاصمة يوقّع عقدا مع “ماكرون” الإيطالية

وقعت اليوم الأحد، إدارة اتحاد العاصمة، عقدا مع شركة “ماكرون”، للملابس الرياضية، يستمر إلى صيف 2026.

وكشفت إدارة الاتحاد بأن مراسيم توقيع العقد المستمر لـ 3 سنوات، جرت بمقر النادي بملعب “بولوغين” بحضور كل من رئيس مجلس الإدارة، سيد أحمد أعراب والمدير العام. رضا عبدوش، ومدير الإدارة العامة، محمد بريكي، إضافة إلى ممثل الشركة الإيطالية بالجزائر، جمال زغبوب.

كما أبرزت الإدارة العاصمية، عبر حسابها على “فيسبوك” بأنها راعت باختيارها شركة “ماكرون”، معيار الجودة والسعر في عقد سيدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح من شهر أوت 2023.

مشيرة في الأخير، بأنه سيتم تقديم القميص الجديد الخاص بالمنافسات بداية شهر أوت القادم.