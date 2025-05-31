اتحاد العاصمة يُتوّج بالدورة الوطنية لأكاديميات الأندية المحترفة (U13) بوهران 2025

أحرز فريق اتحاد العاصمة (فئة أقل من 13 سنة) لقب الدورة الوطنية لأكاديميات الأندية المحترفة، التي احتضنتها مدينة وهران.

بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي أتليتيك بارادو بضربات الترجيح بنتيجة 2-0، عقب نهاية الوقت الرسمي للمباراة بالتعادل السلبي (0-0).

وشهدت المواجهة النهائية ندية كبيرة بين اثنين من أقوى مدارس التكوين في الجزائر، حيث أبان اللاعبون الصغار عن مهارات فنية وانضباط تكتيكي لافت يعكس مستوى التكوين داخل الأكاديميات.

بين الجانبين، فإن النتيجة بقيت متعادلة حتى نهاية الوقت القانوني، ليُحتكم إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لأبناء “سوسطارة”. ويُعد هذا التتويج ثمرة لعمل طويل المدى تقوم به أكاديمية اتحاد العاصمة، التي أصبحت تُعرف بإنتاجها للمواهب الشابة وتكوينها للاعبين قادرين على الالتحاق تدريجياً بالفئات العليا للنادي، وربما حتى الفريق الأول مستقبلاً.

وقد جرت الدورة في أجواء تنظيمية ممتازة، وسط حضور عديد الوجوه الرياضية والمسؤولين الفنيين، الذين أشادوا بمستوى المنافسة والتنظيم، مؤكدين أهمية مثل هذه التظاهرات في تطوير كرة القدم القاعدية وتعزيز التنافس بين الأكاديميات المحترفة.