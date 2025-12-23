اتحاد العاصمة يُعلن عن أول صفقاته الشتوية

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، عن أول صفقاتها في الميركاتو الشتوي، المرتقب انطلاقه رسميا شهر جانفي الداخل.

وكشفت إدارة الاتحاد، في بيان لها أن المديرية العامة للفريق، أنهت جميع تفاصيل التحاق المهاجم الإيفواري “كاماغاتي درامان” بالنادي.

مشيرة إلى أن اللاعب الايفواري، وقع مع الفريق عقدا يمتد لـ 5 مواسم. على أن يحل بأرض الوطن في الأيام المقبلة لإتمام جميع الإجراءات الإدارية المعمول بها قبل الاندماج مع المجموعة.

ويعتبر كاماغاتي، البالغ من العمر 20 ربيعا، من أبرز المواهب الصاعدة في كوت ديفوار.

وهو الذي سجل 6 أهداف في آخر 5 لقاءات مع ناديه السابق سان بيدرو، منها هدف في مرمى اتحاد العاصمة، في لقاء افتتاح دور مجموعات كأس الكونفدرالية. والذي انتهى لصالح رفقاء غشة، بنتيجة 3-2 يوم الـ 23 نوفمبر الفارط.