اتحاد العاصمة يُنهي تعاقده مع المدرب بن شيخة بالتراضي

أعلن نادي اتحاد العاصمة، رسميًا، اليوم الثلاثاء، فسخ العقد الذي يربطه بالمدرب عبد الحق بن شيخة، بالتراضي. عقب اجتماع جمعه بالمدير العام الرياضي للنادي بمقر الإدارة.

في خطوة تنهي مرحلة فنية كاملة عاشها الفريق تحت إشراف أحد أكثر الأسماء خبرة في الكرة الجزائرية.

وجاء قرار الانفصال بعد اتفاق ودي بين الطرفين، عكس روح الاحترافية والاحترام المتبادل. إذ عبّرت إدارة النادي عن تقديرها الكبير للمجهودات التي بذلها المدرب بن شيخة خلال الفترة التي قاد فيها العارضة الفنية. رغم الظروف الصعبة والتحديات التي رافقت المرحلة الماضية على المستويين الرياضي والتنظيمي.

وقدّمت إدارة اتحاد العاصمة عبارات الشكر والعرفان لعبد الحق بن شيخة، مثمّنةً التزامه وانضباطه المهني، ومساهمته في الحفاظ على استقرار المجموعة. والعمل على تطوير الأداء الجماعي للفريق في مرحلة اتسمت بضغط النتائج وتعدد الاستحقاقات.

وفي السياق ذاته، أكدت إدارة النادي أن الطاقم المساعد للمدرب بن شيخة سيتولى الإشراف على الفريق مؤقتًا خلال المرحلة المقبلة. إلى غاية تعيين مدرب جديد. في انتظار الإعلان الرسمي عن هوية الطاقم الفني القادم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وينتظر أن تفتح هذه الخطوة صفحة جديدة داخل بيت “أبناء سوسطارة”. في ظل طموحات الأنصار باستعادة التوازن الفني والعودة إلى سكة النتائج الإيجابية خاصة محليا. مع اقتراب استحقاقات حاسمة وقاريًا، ما يجعل ملف المدرب الجديد أولوية قصوى لإدارة النادي في المرحلة القادمة.