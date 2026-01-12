اتحاد العاصمة يتجاوز الحراش ويبلغ ربع نهائي كأس الجزائر

حجز فريق اتحاد العاصمة بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من منافسة كأس الجزائر، عقب فوزه المثير على اتحاد الحراش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي احتضنها ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وعرفت المواجهة ندية كبيرة وأداء قويا من الجانبين، حيث دخل اتحاد العاصمة اللقاء بقوة وتمكن من افتتاح باب التسجيل مبكرا عن طريق هيثم لوصيف في الدقيقة الخامسة، قبل أن ينجح اتحاد الحراش في تعديل النتيجة بواسطة يوسف بشو في الدقيقة الحادية والعشرين.

وفي الشوط الثاني، عاد اتحاد العاصمة لفرض سيطرته وتمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق ليكونزا في الدقيقة السبعين، غير أن اتحاد الحراش رفض الاستسلام ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة الثامنة والثمانين برأسية البديل أيوب شوكي، ليحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية.

وخلال الشوط الأول من الوقت الإضافي، حسم اتحاد العاصمة المباراة لصالحه بعدما سجل حسام غشة الهدف الثالث من تسديدة قوية في الدقيقة الحادية بعد المائة، مانحا فريقه بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

وبهذا الفوز، يواصل اتحاد العاصمة مشواره في كأس الجزائر بنجاح، مؤكدا طموحه في المنافسة على اللقب، في لقاء أعاد إلى الأذهان مواجهات نهائي البطولة التاريخي لسنة 1998 بين الفريقين.