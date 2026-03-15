اتحاد العصامة متأخر بهدف دون رد في شوطه الأول ضد مانياما

أنهى فريق اتحاد العاصمة العاصمة، الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بمضيفه نادي مانياما الكونغولي، متأخرا في النتيجة.

ودخل فريق اتحاد العاصمة، في الدقاقئ الأولى من هذا الشوط الأول بعزيمة كبيرة، وتمكن رفقاء بن بوط، من تسير الدقائق الأولى بنجاح.

وقبل خمسة دقائق بالتحديد عن نهاية الوقت الرسمي لهذا الشوط الأول، تمكن نادي مانياما، من مخادعة دفاع لاتحاد، وافتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ40 عن طريق اللاعب كليمون بيترويبا.

يذكر أن هذه المباراة التي تجمع اتحاد العاصمة، بمضيفه نادي مانياما الكونغولي، تدخل ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية.