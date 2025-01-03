اتحاد الكرمة يُحدث أولى مفاجآت الكأس ويُقصي أولمبي الشلف

حقق نادي اتحاد الكرمة، اليوم الجمعة، أولى مفاجآت منافسة كأس الجزائر، بعدما تمكن من إقصاء أولمبي الشلف.

وتفوق نادي اتحاد الكرمة على أولمبي الشلف بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أحمد زبانة بوهران. وسيواجه الفريق في الدور المقبل من منافسة الكأس الفائز من مباراة اتحاد الشاوية ووداد مستغانم.

وفي مبارة أخرى، تمكن شباب عين تموشنت من الفوز أمام منافسه شباب باتنة، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد. ليواجه في الدور الـ16 اتحاد بلعباس الفائز بدوره أمام شبيبة عزازقة.

وحققت شبيبة تيارت تأهلا مستحقا للدور 16 من منافسة الكأس بعد تجاوزها نجم الأوراس ثنية العابد برباعية نظيفة، ليواجه الفريق المتأهل من مواجهة ترجي مستغانم.

كما تأهل نادي تقرت للدور الـ16 بعد قوزه أمام نجم بوقاعة بثنائية نظيفة، وسيواجه الفريق المتأهل من مباراة مولودية البيض ونصر الفجوج.

ولحساب الدور نفسه، ضمِنَ شباب حي الجبل تأهله للدور الـ16 من الكأس، بعد فوزه في الدور الـ32 أمام أولمبي واد الفضة، بهدف دون رد. ليواجه الفريق المتأهل من مواجهة شباب سنجاس وأتلتيك بارادو.

فيما حقق الشباب الرياضي بني تامو تأهلا صعباً للدور الـ16 من منافسة الكأس بعد فوزه أمام نجم بوعقال بهدف دون رد. ليواجه نادي اتحاد سدراتة المتأهل لهذا الدور بعد تجاوزه اتحاد البليدة في الدور الـ32 بهدف دون رد.

وتأهل نادي مولودية بجاية للدور الـ16 بعد فوقه أمام جمعية الخروب في الدور الـ32 بهدفين مقابل هدف. وسيلاقي الفريق البجاوي في الدور الـ16 نادي اتحاد عنابة المتأهل لهذا الدور بعد تجاوزه نادي شباب عين الياقوت بهدفين مقابل هدف.

كما تأهل وفاق سطيف للدور الـ16 بعد فوزه أمام مولودية العلمة، بهدفين دون رد، وسيلاقي “النسر السطايفي” الفائز من مباراة الدور الـ32 التي ستجمع بين مولودية بريكة وشبيبة جيجل.