اتحاد المحامين يتمسك بإضراب الثلاثاء ويُثمّن الإفراج عن المحامي صالح دبوز

كشف رئيس اتحاد منظمات المحامين أحمد ساعي في منشور له على الفايسبوك، عن إطلاق سراح المحامي صالح دبوز الذي أُوقِف أمس.

وقال ساعي إنه تم الإفراج عن المحامي والناشط الحقوقي دبوز، بعد الهبة التضامنية التي أظهرها المحامون دفاعا عن الحريات العامة.

حيث أعلن الإتحاد عبر عدة منظمات محامين بالجزائر، بأنه سينظم إضرابا ووقفة احتجاجية تنديدا بإيقاف صالح دبوز أمس.

وقد تمسك المحامون بالإضراب الذي دعوا إليه أمس، بحيث سيكون يوم الثلاثاء تأكيدا على انزعاجهم لاعتقال زميلهم رغم الإفراج عنه.

وقد تم اعتقال صالح دبوز أمس بالعاصمة عقب وقفة احتجاجية ومسيرة سلمية للمطالبة بتغيير النظام.