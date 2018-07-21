اتحاد المغرب العربي يراسل بوتفليقة من أجل مونديال 2030

من أجل الشروع في التنسيق لملف مشترك لمنافسة الأورغواي والأرجنتين والبارغواي

راسل اتحاد المغرب العربي عن طريق أمينه العام، الطيب بكوش، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بخصوص الترشح المشترك لتنظيم مونديال كرة القدم 2030، مع تزايد حجم التفاعل معه كمشروع طموح.

وحسبما نشره الحساب الرسمي للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي على «فايسبوك»، أول أمس، فإن وزير الخارجية التونسي السابق، الطيب بكوش، قد بعث في إطار السعي للدفع بالتعاون المغاربي إلى الأمام في جميع المجالات، رسائل إلى قادة الدول المغاربية الخمس، لحثهم على التنسيق من أجل التقدم بملف ترشح مغاربي لتنظيم كأس العالم 2030، والذي يتطلب الإعداد له عدة سنوات، حيث تعالت الأصوات المطالبة بملف ثلاثي بين تونس والجزائر والمغرب، منذ خسارة الأخير حلم تنظيم مونديال 2026 في مواجهة تحالف ثلاثي مكون من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأكد بكوش في الرسائل التي بعثها إلى قادة الدول المغاربية، على ضرورة استخلاص الدرس من التجربة المغربية وحماس شعوب المغرب الكبير، قصد التقدم للمحطة القادمة سنة 2030، بترشح مغاربي، خصوصا أن «الفيفا» أصبحت تغلب الترشيحات التشاركية على الترشيحات الفردية، وأن الترشيحات القادمة تبدو جميعها تشاركية.

وكان وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، قد أكد أن الجزائر تدرس فكرة الترشح رفقة تونس والمغرب لتنظيم مونديال 2030، كما أظهر رئيس «الفاف» خير الدين زطشي رغبة في الترشح لمنافسة الملف الثلاثي الآخر بين الأرجنتين والباراغواي والأورغواي.