اتحاد بسكرة واتحاد العاصمة يفترقان على نتيجة التعادل السلبي

انتهت مبارة اتحاد بسكرة أمام ضيفه اتحاد العاصمة، التي جرت اليوم الجمعة، بالتعادل السلبي، في إطار الجولة الـ16 من الرابطة المحترفة.

ليرفع اتحاد العاصمة رصيده إلى النقطة الـ26 في الترتيب العام للرابطة المحترفة. فيما بقي اتحاد بسكرة في المركز الأخير بـ13 نقطة.

ولحساب الجولة ذاتها، تمكن نادي أولمبيك أقبو، من العودة بنقطة ثمينة من ملعب “الإخوة بوشليق”، عند مواجهته نجم مقرة. بعدما فرض الزوار التعادل بنتيجة هدف لمثله في اللقاء.

ورفع أولمبيك أقبو رصيده للنقطة الـ19 في المركز الـ11. فيما حافظ نجم مقرة على مركزه الـ14 برصيد 16 نقطة.