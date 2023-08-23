اتحاد بسكرة يباشر التحضيرات في التربص المقام بالعاصمة

باشر فريق اتحاد بسكرة تربصه الاستعدادي لثاني مرة في العاصمة، تحضيرا للموسم الكروي الجديد 2023/2024.

واجري المدرب منير زغدود رفقة لاعبيه أول حصة تدريبية بالملعب البلدي في الدويرة جنوب غرب العاصمة، الذي عرف تركيزا كبيرا عل الجانب الفني و البدني.

في سياق منفصل، تعاقدت إدارة أبناء “الزيبان” مع عدد اللاعبين من صنف الرديف أبرزهم الحارس أسامة ملالة الذي التحق بإجازة رديف، إلى جانب أيمن فلاحي قادما من نادي وفاق سطيف بإجازة لاعب رديف.

كما أنظم رياض رحمون إلى صفوف الفريق بعقد لمدة 3 سنوات قادما من نادي بارادو، والمهاجم غانم بنفس العقد قادما من شبيبة الساورة بإجازة رديف .

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