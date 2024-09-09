اتحاد بسكرة يتعاقد مع داداش

أعلنت إدارة اتحاد بسكرة، اليوم الاثنين، تعاقدها مع المهاجم، بوزيد داداش، قادماً من نادي نجم مقرة.

ومن المنتظر أن يندمج المهاجم داداش، مع المجموعة استعداداً للموسم الكروي الجديد.

ويأمل مدرب الفريق، منير زغدود، أن يكون داداش جاهزاً، رفقة زملائه، لانطلاقة الموسم قصد تحقيق بداية مثالية.

وكان فريق أبناء الزيبان قد أنهى تربصه الثاني بعين الدراهم التونسية، قبل ثلاثة أيام، ليستأنف الفريق التدريبات بمعقل الفريق.

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