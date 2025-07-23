اتحاد بسكرة يجدد عقود أربع من ركائزه الأساسية

أعلنت إدارة إتحاد بسكرة، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي عن تجديد عقود كل من اللاعبين بودة مصطفى، عدايكة ريان، ديحة عماد الدين، زراري وسيم في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الفني وتدعيم المشروع الرياضي للنادي.

وجاء هذا القرار بعد تقييم إيجابي لأداء اللاعبين خلال الموسم الماضي، حيث أسهموا في الحفاظ على تنافسية الفريق الموسم القادم في منافسة القسم الثاني.

وأكدت إدارة بسكرة أن هذه التجديدات تندرج ضمن سياسة الحفاظ على العناصر الشابة وذات الخبرة، والتي من شأنها أن تشكل العمود الفقري لتشكيلة الموسم المقبل.

ويُنتظر أن تواصل إدارة أبناء الزيبان العمل على استكمال ملف التعاقدات والتجديدات في الأيام القادمة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد بكل قوة وطموح.