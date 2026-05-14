اتحاد بسكرة يحتفل بدرع البطولة وسط أجواء جماهيرية كبيرة

تسلّم لاعبو فريق اتحاد بسكرة، مساء اليوم، درع بطولة القسم الثاني هواة (مجموعة وسط شرق)، خلال مراسم خاصة احتضنها ملعب 18 فيفري بمدينة العالية، وسط حضور جماهيري كبير احتفى بعودة الفريق إلى مكانته بين الكبار.

وانطلقت الاحتفالات بداية من الساعة الرابعة (16:00)، إذ عاش أبناء “ الزيبان” لحظات استثنائية بعد موسم ناجح توّج فيه الفريق بصدارة مجموعته، ليحسم رسميا بطاقة الصعود. مؤكدا عزمه على استعادة أمجاده والعودة بقوة إلى واجهة الكروية الوطنية.

وشهد حفل تسليم الدرع حضور عدد من الشخصيات الرياضية وقدامى النادي ورموزه، الذين لبّوا دعوة الإدارة لمشاركة اللاعبين والجماهير فرحة الإنجاز. في مشهد عكس حجم التلاحم الكبير داخل البيت البسكري، والإصرار على فتح صفحة جديدة عنوانها الاستقرار والطموح.

كما صنع الأنصار أجواء مميزة في مدرجات ملعب 18 فيفري، إذ احتفلوا مطولا بهذا التتويج المستحق. رافعين الأعلام ومرددين أهازيج عبّرت عن سعادتهم بالعودة إلى حظيرة الكبار.