اتحاد بسكرة يضم حارسا من القسم الرابع الفرنسي

أعلنت إدارة اتحاد بسكرة، اليوم الأحد، رسميا عن تعاقدها مع الحارس الشاب، جموي محمد مالك.

ويعد الحارس، جموي، القادم من نادي هيير، الناشط في القسم الرابع الفرنسي، من مواليد 18 أفريل 2003.

وسبق لصاحب الـ 21 ربيعا، أن تدرج في مختلف الفئات الشبانية لنادي مونبولييه، قبل أن يلتحق صيف 2023، بنادي هيير.

للإشارة فإن تشكيلة اتحاد بسكرة، تواصل تحضيراتها للموسم الجديد 2024-2025، في تربصها الصيفي الجاري حاليا بمدينة عين الدراهم التونسية.