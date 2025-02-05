اتحاد بسكرة يعلن التعاقد مع ثنائي كونغولي

أعلنت إدارة اتحاد بسكرة، اليوم الأربعاء، تعاقدها مع لاعبين دوليين من الكونغو، هما كل من: دجيكو صايكو قادما من نادي أ.س ليوبارد الكونغولي، وأكوالا سارفييل، من نادي جي أس تالانغي الكونغولي.

وينشط الثنائي الكونغولي في منصبي المدافع الأيمن والمدافع الأيسر، على أمل تقديم الإضافة المرجوة للفريق البسكري.

و من المنتظر أن يشرع اللاعبان في الاستعداد للتحديات المقبلة من منافستي الرابطة المحترفة وكأس الجزائر.

ويخوض فريق أبناء الزيبان مباراة مهمة يوم غد الخميس، أمام ترجي مستغانم. في إطار الدور ثمن النهائي من كأس الجزائر.

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