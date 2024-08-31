اتحاد بسكرة يعلن عن صفقة جديدة

أعلنت إدارة اتحاد بسكرة، أمس الجمعة، عن صفقة جديدة في إطار الميركاتو الصيفي الحالي، الذي يختتم في الفاتح من سبتمبر الداخل.

وكشفت إدارة بسكرة، عن ضمّها المدافع المحوري، أوكال أحمد، قادما من جمعية الخروب. وهو الذي سبق له أن حمل ألوان نجم مقرة، إلى جانب تقمصه ألوان مولودية الجزائر واتحاد العاصمة، في الفئات السنية.

وفي السياق ذاته، قررت إدارة الاتحاد، ترقية لاعب الرديف، بودة أيمن، إلى الفريق الأول. وهو الذي يشغل منصب، متوسط ميدان.

وعلى صعيد آخر، قامت الأربعاء الماضي، لجنة تأهيل الملاعب التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم. بزيارة تفقد لملعب 18 فيفري ببسكرة، تحضيرا للموسم الجديد 2024-2025.

وأفادت إدارة اتحاد بسكرة، بأن الزيارة شهدت حضور السلطات المعنية والمدير العام لشركة فرسان الزيبان بن عيسى عبد الله.

مشيرة إلى أنه قد تمت معاينة المرافق التابعة للملعب. على غرار غرف تغيير الملابس، غرف الحكام، المدرجات وأرضية الميدان واللوح الإلكتروني.