اتحاد بسكرة يوقع عقد رعاية مع شركة جيزي

تقدمت إدارة اتحاد بسكرة، على رأسها الرئيس تريعة عبد القادر، والمدير العام فارس بن عيسى، بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. إثر توقيع عقد رعاية مع متعامل الهاتف النقال “جيزي”.

وقالت إدارة أبناء الزيبان، في بيان، عبر الصفحة الرسمية للنادي، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يعدّ الداعم الأول للفريق. وكذلك وزير الرياضة وليد صادي.

هذا، وتقدمت إدارة بسكرة للرئيس المدير العام لشركة “جيزي” ولكافة إطاراتها على هذه الشراكة القيّمة التي تمثل إضافة كبيرة للفريق.

يشار إلى أن العقد يمتد إلى نهاية الموسم بقيمة 18 مليار سنتيم، تقدّمُ على ثلاث دفعات لتعزيز طموحات النادي.

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