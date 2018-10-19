اتحاد بلعباس يدفع ملف اشتراكه في كأس الكاف في آخر لحظة !

تمكن فريق اتحاد بلعباس من دفع ملف مشاركته في منافسة كأس الكونفدرالية لكرة القدم أمس الخميس, أي في آخر يوم من الآجال المحددة من طرف الهيئة الكروية القارية للمعنيين بالطبعة المقبلة, حسب ما استفيد اليوم الجمعة من النادي الناشط في الرابطة الأولى ”موبيليس”.

و تجنب الاتحاد, الذي يتخبط في أزمة متعددة الجوانب, الانسحاب من المنافسة في الوقت الذي تواجه فيه الإدارة مشاكل مالية كبيرة فيما تتواجد التشكيلة بدون مدرب رئيسي منذ إقالة معز بوعكاز منتصف الأسبوع المنصرم.

و يشارك أبناء ”المكرة” في كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخ النادي بفضل تتويجهم بكأس الجزائر في ماي المنصرم على حساب شبيبة القبائل في المباراة النهائية بهدفين لواحد.