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اتحاد بلعباس يكشف عن قميصه الخاص بنهائي كأس الجمهورية

الرياضة
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اتحاد بلعباس يكشف عن قميصه الخاص بنهائي كأس الجمهورية
بقلم كريم.تيغرمت/عاشور عبد الكريم

كشفت إدارة نادي اتحاد بلعباس، عن القميص الجديد للفريق، والخاص بمباراة نهائي كأس الجمهورية، الذي سيجمعهم بفريق شبيبة القبائل.

وقامت إدارة اتحاد بلعباس، بعرض القميص الجديد للفريق، أمام الصحافة ومحبي النادي صباح اليوم الخميس، كما كان مقررا له.

وتم تصميم نوعين من الأقمصة لهذه المباراة النهائية، الأول بلون أبيض كامل مع شعار الفريق، أما الثاني فجاء بقميص أخضر وتبان أحمر.

يذكر أن نهائي كأس الجمهورية، سيلعب يوم الثلاثاء الفاتح من ماي المقبل، بملعب “05 جويلية”، انطلاقا من الساعة الرابعة زوالا.

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