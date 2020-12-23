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اتحاد بلعباس يواصل الغرق بتعثره أمام الحمراوة

الرياضة
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اتحاد بلعباس يواصل الغرق بتعثره أمام الحمراوة
بقلم كريم.تيغرمت

سجل اتحاد بلعباس تعثرا جديدا، اليوم الأربعاء، خلال المواجهة التي جمعته بالضيف مولودية وهران، ضمن الجولة الخامسة من المحترف الأول.

ونجح فريق اتحاد بلعباس من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ30 من الشوط الأول، عن طريق عبد العزيز ليت، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

الشوط الثاني شهدت استفاقة مولودية وهران، أين تمكن حميدي، من معادلة النتيجة في الدقيقة الـ67، لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي.

وبهذا يواصل فريق اتحاد بلعباس، الغرق في مؤخرة الترتيب برصيد نقطتين، في حين رفع مولودية وهران رصيده إلى 7 نقاط، في المركز الثامن.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=938671

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