اتحاد خنشلة يحضر لإطلاق أكاديمية وفروع جديدة

أعلنت إدارة اتحاد خنشلة اليوم الثلاثاء، عن تحضيرها لإطلاق أكاديمية خاصة في المستقبل القريب، مع توسيع نشاط النادي، وفتح فروع جديدة تضاف إلى فرع كرة القدم.

وقالت إدارة “السيسكاوة” إن قرار انشاء الأكاديمية، يأتي تطبيقا لتعليمات الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” فيما يخص انشاء الأكاديميات الرياضية.

مشيرة إلى أن أكاديمية اتحاد خنشلة. ستكون وفق أسس وبرنامج خاص ومحدد سيوضع تحت تصرف اطارات رياضية ووجوه كروية معروفة في الوسط الرياضي الخنشلي لإنجاحها.

كما أكدت على لسان رئيس الفريق، وليد بوكرومة، إمكانية فتح النادي لبعض الرياضات الأخرى في النادي الهاوي وتوسيع نشاط الفريق ليشمل كرة اليد، والكاراتي وألعاب القوى.

وفي هذا الصدد، أوضح الرئيس بوكرومة. بأن فتح هذه الرياضات وضمها للفريق سيعطي متنفس رياضي اخر لأبناء وشباب خنشلة، للانخراط وممارسة رياضات أخرى غير كرة القدم.