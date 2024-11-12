اتحاد خنشلة يدعم طاقمه الفني

أعلنت إدارة اتحاد خنشلة، عن تدعيم طاقمها الفني، بقيادة المدرب الجديد شريف حجار، ومساعده عبد الغني عوامري.

وكشفت إدارة “السيسكاوة” في حسابها على “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، عن تعيين عبد الحميد عـروسي، في منصب محضر بدني للفريق.

للإشارة فإن حجار، الذي خلف التونسي، حاتم الميساوي، باشر مهامه على رأس الاتحاد، تحسبا لمباراة الجمعة القادمة، التي سيستقبل فيها الفريق، شباب قسنطينة. بملعب “حمام عمار” برسم الجولة الـ 9 من البطولة المحترفة.

وبصم اتحاد خنشلة، في بداية الموسم الجاري، على نتائج متذبذبة، عجلت برحيل التقني التونسي، حاتم الميساوي، حيث اكتفى رفقاء الحارس ليتيم، بجمع 9 نقاط فقط. من انتصارين و3 تعادلات ومثلها هزائم.