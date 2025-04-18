اتحاد خنشلة يردّ على بيان نادي بارادو

نفت إدارة اتحاد خنشلة تعرّض بعثة نادي بارادو لأي اعتداءات، وذلك في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، مؤكدة أنه لم تقع أي مشاكل كبيرة.

وقالت إدارة خنشلة إن ما حدث داخل الفندق لم يتعدّ أين يكون شجاراً بين أحد مسيري بارادو مع المكلف بالأمن، قبل أن تعود الأمور إلى نصابها.

وأضافت إدارة الفريق أن المباراة جرى نقلها عبر التلفزيون ولم تحدث أي مشاكل. باستثناء مشاحنات بين لاعبي الفريقين في النفق المؤدي إلى غرف الملابس.

وأكد نادي خنشلة بأن الأحداث التي تحدث عنها نادي بارادو في بيانه، مفبركة. وكل ما يشاع من اعتداء الفريق على حارس بارادو “افتراء وتحريض من بعض الأطراف”.

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