اتحاد خنشلة يزيد من متاعب “الشلفاوة”

عمّق فريق اتحاد خنشلة من جراح مضيفه أولمبي الشلف، بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي، اليوم الثلاثاء، في لقاء متأخر عن الجولة الـ 4.

وتقدم “الشلفاوة” بهدف المتألق عبد الرحمن بورديم، من ركلة جزاء، عند الدقيقة الـ 31. انتهى عليه الشوط الأول.

قبل أن يتمكن الزوار من تعديل النتيجة، عن طريق اللاعب إسلام باكير، من مخالفة مباشرة، مطلع الشوط الثاني.

ليتأجل بذلك، تحقيق الأولمبي أول انتصار له في الموسم، بعد هزيمة في أول مباراة أمام أتليتيك بارادو، و4 تعادلات متتالية.

بينما عزز “السيسكاوة” رصيدهم بنقطة جديدة، رفعته إلى 6 نقاط، بواقع انتصار و3 تعادلات وهزيمة كانت في الجولة الـ 5 أمام الضيف مولودية الجزائر.