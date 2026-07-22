اتحاد خنشلة يستعيد خدمات حشود

أعلن اتحاد خنشلة عن تعاقده رسميًا مع المدافع إبراهيم حشود، ليعود إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. في إطار مساعي الإدارة لتدعيم الخط الخلفي استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وتأتي عودة حشود إلى اتحاد خنشلة مباشرة بعد إنهاء ارتباطه بنادي مولودية وهران، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد بالتراضي، ضمن عملية إعادة هيكلة التعداد التي باشرتها إدارة “الحمراوة” تحضيرًا للموسم المقبل.

ويعوّل الطاقم الفني لاتحاد خنشلة على خبرة حشود، الذي سبق له الدفاع عن ألوان الفريق، من أجل تقديم الإضافة اللازمة في الخط الخلفي، والمساهمة في تحقيق أهداف النادي خلال الموسم الجديد.

وتواصل إدارة اتحاد خنشلة تحركاتها في سوق الانتقالات الصيفية، من خلال تدعيم مختلف المناصب، بهدف بناء فريق تنافسي قادر على الظهور بصورة قوية في منافسات الموسم المقبل.