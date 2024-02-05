اتحاد خنشلة يضمن خدمات ثلاثة لاعبين جدد

نجحت إدارة فريق اتحاد خنشلة، في ابرام ثلاثة صفقات جديدة، ضمن الميركاتو الشتوي، لتدعيم تعداد لاعبيها.

وأعلنت إدارة خنشلة، عبر صفحتها الرسمية، عن تعاقدها مع المدافع لعريبي حسين، لمدة موسمين، قادما من نجم مقرة.

كما ضمن اتحاد خنشلة، خدمات لاعب وسط الميدان شعيب دبيح، الذي أمضى عقدا لموسمين، قادما من مولودية الجزائر.

من جهة أخرى عزز فريق اتحادة خنشلة خط هجومه، بمستقدم جديد، ويتعلق الأمر بالمهاجم المالي، ديادي ديانكا، والذي أمضى عقدا لمدة موسم ونصف.