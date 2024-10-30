اتحاد خنشلة يفسخ عقد المدرب حاتم الميساوي

أعلنت إدارة اتحاد خنشلة، اليوم الأربعاء، رسميا عن فسخ عقد مدرب الفريق، التونسي حاتم الميساوي.

وتمنت إدارة “السيسكاوة” في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك” حظا موفقا للتقني التونسي، الميساوي، الذي التحق بالعارضة الفنية الصيف الماضي.

ولم يكشف المصدر ذاته، عن سبب فسخ عقد الميساوي، ولا عن مصير أعضاء طاقمه الفني. غير أن كل المعطيات، تؤكد بأن الأمر يعود إلى النتائج المسجلة هذا الموسم، آخرها الهزيمة أمام شبيبة القبائل.

وجمع اتحاد خنشلة، هذا الموسم 6 نقاط فقط من أصل 18 ممكنة. بانتصار وحيد و3 تعادلات مقابل هزيمتين، احداها داخل القواعد أمام مولودية الجزائر، في الجولة الـ 4.