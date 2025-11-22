اتحاد خنشلة يفوز على شبيبة الساورة بثلاثية كاملة

تلقى فريق شبيبة الساورة، اليوم السبت، هزيمة ثقيلة، على يد مضيفه اتحاد خنشلة، بثلاثية كاملة، برسم الجولة الـ12 من البطولة المحترفة.

وتمكن فريق اتحاد خنشلة، من انهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة هدف دون رد، من توقيع الاعب أوكيل.

كما نجح المحليون، في مضاعفة النتيجة خلال الشوط الثاني، بعد تألق اللاعب بوشمرة الذي سجل ثنائية في شباك الساورة.

وانتهى هذا اللقاء، بفوز أصحاب الأرض، فريق اتحاد خنشلة، بثلاثية نظيفة، على حساب الضيف، شبيبة الساورة.