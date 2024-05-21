اتحاد خنشلة يوقع عقدا تمويليا مع مجمع “كوسيدار”

وقّعت إدارة فريق اتحاد خنشلة، اليوم الثلاثاء، بقـيادة الرئيس بوكرومة وليد، عقدا تمويليا مع مجمع “كوسيدار”.

وحسب تصريحات الرئيس بوكرومة، على الصفحة الرسمية للنادي. فإن هذا العقد التمويلي، سيسمح للاتحاد، بإكمال ما تبقى من الموسم الجاري بكل أريحية.

كما سيسمح - حسب ذات المسؤول – للإدارة باحتواء الأزمة المالية. من خلال تسديد مستحقات اللاعبين، وتفادي الدخول في مشاكل مالية. من شأنها أن تؤثر على مستقبل النادي.

في المقابل، أكد رئيس اتحاد خنشلة، بأن أن الإدارة تسعى جاهدة للحـصول على شـركة ترعى الفريـق مستقبلا.

كما تقدم بشكره الخاص إلى مجمع “كوسيدار” ورئيـسه المـدير العام. حميد خملـيش على هذا الدعـم في الوقت الحـساس.

مؤكدا في الأخير، على وقوف النائب “شخاب هشام ” مع الفـريق وأن لهذا الأخير. فضل كبير في توقيع هذا العقد.