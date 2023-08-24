اتحاد علماء إفريقيا يدعو إيكواس إلى رفع العقوبات عن النيجر

دعا المدير التنفيذي لإتحاد علماء إفريقيا الدكتور عمر بامبا، اليوم الخميس، منظمة إيكواس إلى رفع العقوبات عن النيجر وحذر من عواقب التدخل الخارجي.

وقال ذات المسؤول، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أنه بعد الإنقلاب في النيجر بدأت الأزمة. وتم فرض العقوبات من دول الإكواس والتهديد بالتدخل العسكري.

وأشار عمر بامبا إلى أن اتحاد علماء إفريقيا تابع الأوضاع وأصدر بيانا. مبرزا بالقول “حاولنا في هذا البيان أن يكون متزنا وشاملا ومحايدا مثل موقف الجزائر الذي كان حياديا في الأزمة”.

وأوضح المتحدث أن البيان تضمن ابرز النقاط الرئيسية، والمتمثلة في مطالبة الإتحاد التضامن مع الشعب النيجري في هذه الازمة. والتماسك ونبذ الفرقة من اجل تجاوز هذه الازمة.

مضيفا أن الاتحاد بذل كل الجهود من اجل إيجاد حل السلمي بين المجلس العسكري الحاكم في النيجر ودول الإيكواس من أجل رفع العقوبات.

واعتبر المتحدث أن هذه العقوبات التي يتضرر منه الشعب، وتجنب كل البلدين والمنطقة من ويلات الحرب التي يكون لها تتبعات خطيرة على الوضع الأمني المتدهور بسبب أنشطة الجماعات الإرهابية. التي قد تستغل الفرصة بتدخلها العسكري في المنطقة.