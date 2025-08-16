اتحاد عنابة يتعادل وديا أمام الحراش في تونس

انتهت المباراة الودية التي جمعت أمس الجمعة، بين اتحاد عنابة واتحاد الحراش، في إطار تحضيرات الفريقين بتونس، للموسم الجديد من بطولة قسم الهواة، على وقع التعادل الايجابي.

وتقدم فريق اتحاد الحراش، بهدف في الدقيقة 37 عن طريق شوقي. في اللقاء الذي جرى بالمركب الرياضي الدولي “عين دراهم” قبل أن ينجح بن بورنان، في تعديل النتيجة، عند الدقيقة 77.

وكان اتحاد عنابة، قد تعادل بنفس النتيجة في أول لقاءاته الودية بتونس، الثلاثاء الماضي. أمام رائد القبة، على أن يخوض غدا الأحد ثالث ودياته، نادي البعث الرياضي ببوحجلة الذي ينشط بالرابطة الثانية.