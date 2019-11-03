اتحاد منظمات المحامين يدين الاعتداء على قضاة داخل مجلس قضاء وهران

ندد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، اليوم الأحد، بتعنيف وتعدي رجال القوة العمومية، على القضاة داخل مقر مجلس قضاء وهران.

وعبر الإتحاد في بيان تحوز “النهار أون لاين” على نسخة منه، عن ذهوله لما حصل للقضاة، داخل حرم المجلس.

وأدان الاتحاد هذا التصرف، وقال إنه يعتبره مساسا خطيرا بسيادة السلطة القضائية وتصرفا غير مقبول، مهما كانت الدواعي والمبررات.

كما علق اتحاد منظمات المحامين على إضراب القضاة، الذي دخل أسبوعه الثاني، وقال إنه شلّ السير العادي لمرفق القضاء.

وقال بيان منظمات المحامين إن هذا الإضراب أثر على حريات وحقوق المتقاضين.

وفي هذا الإطار، دعا الاتحاد كافة الأطراف إلى الحوار والتحلي بالحكمة وروح المسؤولية في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد.

وشدد بيان اتحاد منظمات المحامين على تفضيله الحوار الذي يقود إلى حل يحفظ كرامة القضاة، ويضمن السير الحسن لمرفق القضاء.